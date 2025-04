Gaia 25enne picchiata a Pozzuoli | convalidato l’arresto per l’ex resta in carcere

Pozzuoli, resta in carcere. La giovane vittima, invece, ha ricevuto il Mobile Angel, dispositivo che allerta le forze dell'ordine in caso di pericolo. Leggi su Fanpage.it L'uomo, che insieme a due complici ha massacrato la ex ain. La giovane vittima, invece, ha ricevuto il Mobile Angel, dispositivo che allerta le forze dell'ordine in caso di pericolo.

