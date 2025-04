Gabry Ponte porta in alto la piccola Repubblica

porta dritto sul palco dell’Eurovision Song Contest, proprio come Sanremo in Italia. Ora tocca a Gabry Ponte. Il dj piemontese è pronto a mettere la bandiera biancazzurra in valigia, quella ricevuta ieri dalle mani dei Capitani Reggenti, e raggiungere Basilea. Dove, tra poco più di un mese, rappresenterà la piccola Repubblica con la sua ’Tutta l’Italia’, la canzone con la quale ha vinto la quarta edizione festival. Prima della partenza, però, nella sede del parlamento, Gabry Ponte respira l’aria più antica della Repubblica. Fatta di tradizioni e momenti istituzionali che non si dimenticano. "Sono grato per la cordialità e la disponibilità che la Repubblica di San Marino mi ha riservato – dice davanti ai capi di Stato freschi di nomina Denise Bronzetti e Italo Righi –. Ilrestodelcarlino.it - Gabry Ponte porta in alto la piccola Repubblica Leggi su Ilrestodelcarlino.it La sua emozione, varcando il portone di Palazzo Pubblico a San Marino, è la stessa che provò tre anni fa Achille Lauro, il primo vincitore del festival canoro di San Marino. Quello chedritto sul palco dell’Eurovision Song Contest, proprio come Sanremo in Italia. Ora tocca a. Il dj piemontese è pronto a mettere la bandiera biancazzurra in valigia, quella ricevuta ieri dalle mani dei Capitani Reggenti, e raggiungere Basilea. Dove, tra poco più di un mese, rappresenterà lacon la sua ’Tutta l’Italia’, la canzone con la quale ha vinto la quarta edizione festival. Prima della partenza, però, nella sede del parlamento,respira l’aria più antica della. Fatta di tradizioni e momenti istituzionali che non si dimenticano. "Sono grato per la cordialità e la disponibilità che ladi San Marino mi ha riservato – dice davanti ai capi di Stato freschi di nomina Denise Bronzetti e Italo Righi –.

