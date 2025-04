Ilfattoquotidiano.it - Futura sposa muore dopo una tragica caduta dalle montagne russe: “L’altalena si è rotta e si è schiantata per terra. La cintura di sicurezza era difettosa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia d’amore di due promessi sposi è finita in tragedia. La coppia si trovava al Fun N Food Water & Amusement Park, nel cuore di South West Delhi, in India. Priyanka Rawat, 24 anni, si trovava lì con il suo fidanzato Nikhil Singh per una gita di coppia. Appena due mesi fa si erano fidanzati, e il matrimonio era previsto per febbraio 2026. Saliti su una delle attrazioni del parco, le, la giovane è precipitata da un’altezza di circa sei metri. Inutili i soccorsi: Priyanka è morta pocoil trasporto d’urgenza al Manipal Hospital.Secondo quanto riferito dal vice commissario di polizia Surendra Choudhary, “durante il giro sulle, quandoha raggiunto il punto più alto, il supporto si è rotto e Priyanka è”. Nella sua dichiarazione, il fidanzato della vittima ha dichiarato di “essere saliti sulleintorno alle 18:15”.