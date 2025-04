Futsal Lucchese chiude al quarto posto dopo la sconfitta contro Virtus Poggibonsi

sconfitta per il Futsal Lucchese che chiude al quarto posto in classifica. I rossoneri hanno affrontato la Virtus Poggibonsi, in lotta per la salvezza ed hanno dovuto fare a meno dell’infortunato Mohamed Byaze e di Giannini. I ragazzi di Umalini, partono bene e passano in doppio vantaggio, ma la Virtus è brava a rispondere. Il Futsal spreca diverse occasioni, commettendo anche qualche disattenzione in difesa. Ne approfittano i biancazzurri che, nel finale di primo tempo, si portano sul 5-2. Nella seconda frazione i rossoneri reagiscono con orgoglio, riequilibrando la partita. Gli ospiti, però, vogliono a tutti i costi portare a casa la vittoria (7 a 10 il finale) che consente loro di rimanere in "C1". Per i rossoneri in gol Eramnazi, Unti, Izouhar e doppiette di Marziotti e Mustapha Byaze. Sport.quotidiano.net - Futsal Lucchese chiude al quarto posto dopo la sconfitta contro Virtus Poggibonsi Leggi su Sport.quotidiano.net Arriva unaper ilchealin classifica. I rossoneri hanno affrontato la, in lotta per la salvezza ed hanno dovuto fare a meno dell’infortunato Mohamed Byaze e di Giannini. I ragazzi di Umalini, partono bene e passano in doppio vantaggio, ma laè brava a rispondere. Ilspreca diverse occasioni, commettendo anche qualche disattenzione in difesa. Ne approfittano i biancazzurri che, nel finale di primo tempo, si portano sul 5-2. Nella seconda frazione i rossoneri reagiscono con orgoglio, riequilibrando la partita. Gli ospiti, però, vogliono a tutti i costi portare a casa la vittoria (7 a 10 il finale) che consente loro di rimanere in "C1". Per i rossoneri in gol Eramnazi, Unti, Izouhar e doppiette di Marziotti e Mustapha Byaze.

