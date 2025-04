Furti nel capoluogo vetrina in frantumi | colpito un negozio di parrucchiere

Furti consumati a Latina. Nel corso del fine settimana i ladri hanno colpito alcune attività commerciali del capoluogo, tra cui un negozio di parrucchieri che si trova al centro commerciale L'Orologio. L'esercente è stato avvertito solo nella mattinata di lunedì dai gestori del bar accanto. Latinatoday.it - Furti nel capoluogo, vetrina in frantumi: colpito un negozio di parrucchiere Leggi su Latinatoday.it Ancoraconsumati a Latina. Nel corso del fine settimana i ladri hannoalcune attività commerciali del, tra cui undi parrucchieri che si trova al centro commerciale L'Orologio. L'esercente è stato avvertito solo nella mattinata di lunedì dai gestori del bar accanto.

Furti nel capoluogo, vetrina in frantumi: colpito un negozio di parrucchiere. Trecate: furti in serie nella notte. In frantumi vetrine di negozi e auto danneggiate. Via Mariano Stabile, giudice sorprende ladro mentre ruba in un'auto e lo insegue. Furti, è allarme escalation a Santa Maria Capua Vetere: assalti a Poste e supermarket. Palermo, ladri in azione in via Ugo la Malfa: colpo al centro commerciale Dream. Ne parlano su altre fonti

Furti, ora tocca al Cortile Cafè: "Vetrine infrante e porta rotta" - Quando sono arrivato davanti al locale ho trovato una vetrina completamente in frantumi, l’altra sfondata ... Nel nostro, come negli altri casi, i furti avvengono sempre nella fascia notturna ... (msn.com)

Due furti con spaccata a Balestrate: vetrate in frantumi e ladri in fuga - BALESTRATE (PALERMO) – Non si fermano i furti con spaccata in città e in provincia. Altri due episodi si sono verificati nella notte a Balestrate, dove sono state prese di mira due attività ... (livesicilia.it)

Furto al Settimo Gelo, la spaccata immortalata dalle telecamere - La retromarcia. Secca e violenta. La vetrina scardinata e gli infissi in frantumi. Poi l’ingresso rapido di un bandito che con il capo coperto afferra la cassa e rimonta in macchina. Quindi la fuga. (giornaledibrescia.it)