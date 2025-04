Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica di attrezzi e batterie. Restituita la refurtiva ai proprietari

nelle aziende: un 33enne moldavo è nuovamente finito nei guai ed è stato ora denunciato per il reato continuato di ricettazione. Già a fine novembre era stato denunciato dai carabinieri di San Polo per furto continuato e aggravato. Il 33enne avrebbe effettuato trasferteve a San Polo prendendo di mira sei aziende compiendoin serie per un valore di 120mila euro, rubando principalmente attrezzature edili, inverter eda accumulo. Le indagini e i complessi accertamenti svolti dai militari dell’Arma di San Polo, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti, consentivano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del giovane moldavo. I carabinieri avevano poi trovato la reva durante una perquisizione all’interno di un capannone preso in locazione a Reggio dal presunto ladro seriale.