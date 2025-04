Fuorisalone 2025 | SENSORIAL il cemento fotoluminescente e sonoro si trasforma in gioiello

Fuorisalone 2025 di Milano accoglie una delle installazioni più suggestive di quest’edizione: OSMOS, progetto artistico e architettonico presentato da SENSORIAL in esclusiva per Open Door. Un’esperienza SENSORIALe che esplora il tema delle connessioni e delle risonanze tra i micro e macrocosmi, intrecciando natura, architettura e psicofisico.OSMOS si materializza come un’installazione luminosa e sonora, che unisce materia, suono e memoria. Al centro, un tavolo di cemento fotoluminescente e sonoro, simbolo di un “incontro” tra natura e tecnologia. Un ulivo caduto, vittima delle intemperie della campagna umbra, attraversa il tavolo, creando un potente simbolo di morte e rinascita, di ciclicità della vita. L’acqua che scorre dall’albero al tavolo trasmette una linfa vitale, mentre luci e suoni, in un gioco affascinante, danzano nell’oscurità. Ilfattoquotidiano.it - Fuorisalone 2025: SENSORIAL, il cemento fotoluminescente e sonoro si trasforma in gioiello Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ildi Milano accoglie una delle installazioni più suggestive di quest’edizione: OSMOS, progetto artistico e architettonico presentato dain esclusiva per Open Door. Un’esperienzae che esplora il tema delle connessioni e delle risonanze tra i micro e macrocosmi, intrecciando natura, architettura e psicofisico.OSMOS si materializza come un’installazione luminosa e sonora, che unisce materia, suono e memoria. Al centro, un tavolo di, simbolo di un “incontro” tra natura e tecnologia. Un ulivo caduto, vittima delle intemperie della campagna umbra, attraversa il tavolo, creando un potente simbolo di morte e rinascita, di ciclicità della vita. L’acqua che scorre dall’albero al tavolo trasmette una linfa vitale, mentre luci e suoni, in un gioco affascinante, danzano nell’oscurità.

Fuorisalone 2025: SENSORIAL, il cemento fotoluminescente e sonoro si trasforma in gioiello. Al Fuorisalone di Milano il cemento s'illumina e suona. Da beton brut a beton precieux: questa installazione al Fuorisalone restituisce un'anima al cemento. Ne parlano su altre fonti

Al Fuorisalone di Milano il cemento s'illumina e suona - AGI - Al Fuorisalone 2025 evento che si svolge annualmente a Milano in concomitanza con il Salone del Mobile, e dove tutto è possibile fra design e innovazione, arriva Sensorial, un progetto innovativ ... (msn.com)

Fuorisalone 2025: alcune novità per arredobagno e rubinetterie - Alla scoperta del mondo del bagno al Fuorisalone nella settimana della Milano Design Week, dall’8 al 13 aprile 2025. (cosedicasa.com)

Fuorisalone 2025: tutti gli eventi da non perdere - Il Fuorisalone 2025 promette di essere un’edizione indimenticabile, in cui il capoluogo lombardo si trasforma in un laboratorio aperto in cui idee, progetti e innovazioni si fondono in un ... (elle.com)