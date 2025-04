Fuori programma per Carlo e Camilla in visita a Roma | dopo il discorso al Parlamento il gelato da Giolitti

Carlo e Camilla sono andati da Giolitti, storica gelateria Romana, per una coppa al crème caramel. "Ci hanno chiesto di 'sfoltire' un po' la sala ma di non allontanare nessuno. Sono stati molto gentili". Leggi su Fanpage.it sono andati da, storica gelateriana, per una coppa al crème caramel. "Ci hanno chiesto di 'sfoltire' un po' la sala ma di non allontanare nessuno. Sono stati molto gentili".

