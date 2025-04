Fugatti come De Luca | a Trento via libera ai tre mandati per il presidente Fdi in frantumi

Mentre a Roma la Consulta decide sul ricorso del governatore campano Vincenzo De Luca sul limite dei due mandati per i presidenti di Regione, la Provincia autonoma di Trento approva una modifica di legge che innalza a tre il numero di legislature possibili per il presidente. Vince la Lega, in controtendenza nazionale, con Maurizio Fugatti, che è stato eletto una prima volta nel 2018 ed è stato rieletto nel 2023. Ma soprattutto va in frantumi Fratelli d'Italia, perché due dei suoi consiglieri si schierano con Fugatti, mentre altri due votano contro, allineandosi alle indicazioni del partito di Giorgia Meloni. Inevitabili, a questo punto, sanzioni e terremoti politici.La votazione è stata preceduta da una giornata di dibattito, attorno al quale sono rimbalzati gli interrogativi sul possibile allineamento di due consiglieri di Fratelli d'Italia, Carlo Daldoss e Christian Girardi.

