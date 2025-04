FS cantieri parlanti nuova linea Av Ac Napoli – Bari | completati gli scavi delle gallerie Telese e Reventa

Con l'abbattimento dell'ultimo diaframma sono stati completati gli scavi della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria Reventa, sul lotto Telese - Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

