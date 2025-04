Frosinone scontro tra uno scuolabus e un camion | un ferito grave

Nella mattinata del 9 aprile sull'autostrada A1, nel tratto che collega San Vittore del Lazio a Caianello, nel Frusinate, un incidente ha coinvolto un camion e un pullman scolastico con a bordo trenta bambini in gita. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 Ares, dei vigili del fuoco, della polizia stradale di Cassino e di un elicottero, prontamente accorsi per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l'area.Il bollettino: un ferito grave, solo lievi lesioni per i bambiniSecondo le prime ricostruzioni, l'impatto ha causato il ferimento di una persona in condizioni gravi, trasportata in codice rosso, mentre gli altri passeggeri, inclusi i bambini, avrebbero riportato solo lesioni lievi e uno stato di choc. La dinamica dell'accaduto è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

