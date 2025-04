Frosinone scontro in autostrada tra un bus con 30 bambini e un camion | un ferito grave

scontro tra un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un camion: attimi di panico questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, la polizia e un elicottero. In base alle prime informazioni riportate da Repubblica, ci sarebbe un ferito grave, trasportato in ospedale in codice rosso. Gli altri coinvolti, compresi i bambini, avrebbero solo lievi ferite. In molti però sono in stato di choc per quanto accaduto. La dinamica dell'incidente è ancora tutto da chiarire.

