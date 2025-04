Frontini promuove Viterbo a Miami | Città è meta ideale per i crocieristi Missione da oltre 2mila euro

Miami da oltre 2mila euro per la sindaca Chiara Frontini. Ma l'intento è "nobile": promuovere Viterbo al Seatrade cruise global, la principale fiera internazionale dedicata al settore crocieristico in corso dal 7 al 9 aprile nella Città della Florida. L'obiettivo della Missione è. Viterbotoday.it - Frontini promuove Viterbo a Miami: "Città è meta ideale per i crocieristi". Missione da oltre 2mila euro Leggi su Viterbotoday.it Trasferta adaper la sindaca Chiara. Ma l'intento è "nobile":real Seatrade cruise global, la principale fiera internazionale dedicata al settoreco in corso dal 7 al 9 aprile nelladella Florida. L'obiettivo dellaè.

La sindaca Frontini al Seatrade: "Proposta la nostra città come meta ideale per i crocieristi". Nasce il Comitato no scorie di Viterbo, Frontini: "È una battaglia per il futuro della Tuscia". “Echi del Sacro”, musica e spiritualità a Vetralla. Viterbo - Turismo, la sindaca Frontini a Parigi: "Proseguiamo promozione della città oltre i confini". "Viterbo ha un ruolo fondamentale nella valorizzazione della storia e delle tradizioni medievali italiane". Frontini: «Il 2025 sarà un anno cruciale, di risultati concreti e visibili». Ne parlano su altre fonti

Viterbo al Seatrade Cruise Global di Miami - NewTuscia – VITERBO – La sindaca Chiara Frontini ha partecipato al Seatrade Cruise Global di Miami, la principale fiera internazionale dedicata al settore crocieristico in corso in questi giorni. L’o ... (newtuscia.it)

Un'ora di parcheggio gratis per chi fa acquisti in centro: la proposta di Frontini scatena la bufera in Comune - C’è chi rivendica: “Lo avevamo chiesto prima noi”. E chi boccia senza appello: “Non serve a niente”. Fatto sta che delle tre mosse studiate dalla giunta ... (msn.com)

Viterbo si oppone al deposito di scorie nucleari: il consiglio della sindaca Frontini - Cittadini e istituzioni di Viterbo si oppongono alla proposta di un deposito di scorie radioattive, evidenziando preoccupazioni per l'ambiente e il futuro economico della provincia durante un incontro ... (gaeta.it)