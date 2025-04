Anteprima24.it - Frontale tra due auto: conducenti trasportati in ospedale in codice rosso

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di due giovanimobilisti feriti einin, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina in località Falagato del comune di Altavilla Silentina.Per cause ancora in corso di accertamento, duevetture si sono scontrate in un. Nel violento impatto, una delleha terminato la sua corsa sul ciglio della strada mentre l’altravettura si è ribaltata finendo all’interno di un terreno agricolo.Feriti, i duemobilisti, residenti ad Altavilla Silentina, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Per loro infatti, si è reso necessario il ricovero presso l’Maria Santissima Addolorata di Eboli dove sono giunti in. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.