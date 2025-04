Un uomo residente nei pressi di Imola è stato denunciato dalla guardia di finanza per truffa ai danni dello Stato, autoriciclaggio e omessa dichiarazione. All’uomo vengono contestate alcune operazioni fittizie che riguardano i.Secondo quanto riferiscono le fiamme gialle, l’uomo.

Bolognatoday.it - Frode sui bonus edilizi per lavori mai fatti: sequestrati conti correnti e terreni

Frode sui bonus edilizi per i lavori mai effettuati in un appartamento in Abruzzo: sequestri della guardia di finanza.

Frode sui bonus edilizi per lavori mai fatti: sequestrati conti correnti e terreni.

Scoperta frode sui bonus edilizi per lavori mai effettuati in un appartamento in Abruzzo i cui proprietari erano ignari [VIDEO].

Frode su bonus edilizi: lavori mai effettuati anche in Abruzzo.

A Imola finge lavori edilizi per ottenere il bonus: truffa da oltre 195mila euro [VIDEO].

Frodi bonus edilizi: a Palermo 90 indagati, sequestrati 19 milioni di euro.