Frode sui bonus edilizi per i lavori mai effettuati in un appartamento in Abruzzo | sequestri della guardia di finanza

guardia di finanza di Bologna ha scoperto una Frode sui bonus edilizi per lavori mai effettuati in un appartamento situato in Abruzzo e denunciato un uomo, residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus.

