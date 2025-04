Frode decreto Crescita coinvolte società e noti commercialisti | maxi sequestro da 347 milioni

sequestro di beni per oltre 347 milioni di euro ai danni di 39 società. Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Frattamaggiore, hanno rivelato presunte frodi fiscali, nello specifico crediti d'imposta fittizi. Il. Napolitoday.it - Frode "decreto Crescita", coinvolte società e noti commercialisti: maxi sequestro da 347 milioni Leggi su Napolitoday.it La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha annunciato stamane ildi beni per oltre 347di euro ai danni di 39. Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Frattamaggiore, hanno rivelato presunte frodi fiscali, nello specifico crediti d'imposta fittizi. Il.

Frode "decreto Crescita", coinvolte società e noti commercialisti: maxi sequestro da 347 milioni. Fisco, maxifrode per 2 miliardi di falsi crediti: nel mirino GdF commercialisti e 39 società. Truffa sui crediti d'imposta, sequestro da 347 milioni di euro a 39 società di Napoli e Caserta. Maxi frode da 347 milioni su crediti d’imposta: coinvolte 39 società tra Napoli e Caserta. Sismabonus e bonus ristrutturazioni: frode a Latina da oltre 76 milioni di euro. Fatture false verso la Cina e riciclaggio: frode da 127 milioni, coinvolte aziende marchigiane. Ne parlano su altre fonti

Frode "decreto Crescita", coinvolte società e noti commercialisti: maxi sequestro da 347 milioni - La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha annunciato stamane il sequestro di beni per oltre 347 milioni di euro ai danni di 39 società. Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Frattamagg ... (napolitoday.it)

Maxi frode da 347 milioni su crediti d’imposta: coinvolte 39 società tra Napoli e Caserta - Un’imponente operazione contro la frode fiscale è stata condotta nelle scorse ore dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su ... (pupia.tv)

Fisco, maxifrode per 2 miliardi di falsi crediti: nel mirino GdF commercialisti e 39 società - Inchiesta della Procura di Napoli: perdite e Ace convertite in tax credit senza averne diritto per un periodo di tre anni ... (msn.com)