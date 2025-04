Frigo incrostati patate fritte e carne scadute | sequestrati 60kg di alimenti Chiusa kebabberia

alimenti scaduti, le Fiamme Gialle hanno abbassato le serrande di un’altra attività. Nello specifico questa volta a finire nelle maglie dei controlli in materia di sicurezza alimentare, da parte dei reparti dipendenti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo, è stato un’esercente 39enne pakistano di Taglio di Po (Rovigo) dedito alla vendita di kebab. Il controllo e la scoperta degli alimenti scaduti Al momento dell’accesso, i finanzieri della Tenenza di Adria, in collaborazione con personale del S.I.A.N. (Servizio Igiene alimenti e Nutrizione) della ULSS 5 Polesana hanno appurato le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e degli impianti per la preparazione degli alimenti. Ilrestodelcarlino.it - Frigo incrostati, patate fritte e carne scadute: sequestrati 60kg di alimenti. Chiusa kebabberia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rovigo, 09 aprile 2025 - Ad appena una settimana dalla chiusura di una macelleria islamica a Badia Polesine, dove erano stati rinvenutiscaduti, le Fiamme Gialle hanno abbassato le serrande di un’altra attività. Nello specifico questa volta a finire nelle maglie dei controlli in materia di sicurezza alimentare, da parte dei reparti dipendenti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo, è stato un’esercente 39enne pakistano di Taglio di Po (Rovigo) dedito alla vendita di kebab. Il controllo e la scoperta degliscaduti Al momento dell’accesso, i finanzieri della Tenenza di Adria, in collaborazione con personale del S.I.A.N. (Servizio Igienee Nutrizione) della ULSS 5 Polesana hanno appurato le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e degli impianti per la preparazione degli

Frigo incrostati, patate fritte e carne scadute: sequestrati 60kg di alimenti. Chiusa kebabberia. Ne parlano su altre fonti

Patate chips e stick con buccia nel banco frigo: la IV gamma che sorprende il consumatore - Patate originarie del Fucino (Abruzzo), del Basso Lazio, della Piana del Sele (Campania) e della Sila (Calabria), tagliate in formato chips o stick, pronte per essere fritte, disponibili in vaschette ... (freshplaza.it)