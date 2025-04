Friedrich Merz guida il nuovo governo tedesco | alleanza storica per rilanciare una Germania in crisi

Il nuovo cancelliere designato tedesco, Friedrich Merz, ha promesso di «far crescere di nuovo la Germania colpita dalla crisi» dopo che lo schieramento conservatore (Cdu/Csu) ha raggiunto un accordo con il centro-sinistra (Spd) per formare il nuovo governo. «L'accordo di coalizione è un segno di un nuovo inizio e un segnale forte per il nostro Paese», ha affermato Merz in una conferenza.

