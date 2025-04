Rompipallone.it - Frattesi, la nuova valutazione dopo il gol: la dirigenza dell’Inter ha deciso il futuro

Leggi su Rompipallone.it

Divenuto eroe per una sera con la rete al Bayern, ora potrebbero aprirsi altri scenari per il futuro di DavidePer la prima voltagli anni dello storico treble con Jose Mourinho l’Inter si ritrova in piena primavera anche in lotta su tutti i fronti. Il passo falso di Parma rischiava di assottigliare le speranze di scudetto ma il pareggio del Napoli a Bologna ha ristabilito le distanze tra le due squadre. In Coppa Italia il primo atto non ha dato grandi emozioni, un pareggio con una rete per parte che ha lasciato anche aperti tutti i discorsi.In Champions invece l’Inter ha ottenuto una insperata vittoria a Monaco di Baviera contro il Bayern, imbattuto in casa da 22 partite di Champions, grazie alla rete nel finale di Davidesu assist di Carlos Augusto: il decisivo apporto dell’ex Sassuolo potrebbe aprire nuovi scenari sul suo futuro nerazzurro.