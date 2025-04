Internews24.com - Frattesi e la dedica alla nonna scomparsa da poco: «Io lo so che lassù un paio di strilli gli hai tirati bella mia» – FOTO

di Redazione, il centrocampista dell’Inter ha celebrato il successo sul Bayern su Instagram,ndo il golvenuta a mancare daGrande emozione ieri per il centrocampista nerazzurro Davide, autore del gol del definitivo 2-1 sul Bayern Monaco. L’ex Sassuolo ha volutore la sua rete a un personaggio molto speciale: sua, venuta a mancare da. Il calciatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso il momento della sua esultanza, accompagnandolo con un messaggio carico di sentimenti, ricambiando anche l’affetto ricevuto: «Io lo so cheundigli haimia. Ci tengo a ringraziare tutti quanti per l’affetto di questi giorni , mi avete fatto sentire uno di Voi per davvero. Forza Inter». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide(@davide22)Ladi una figura così importante nella vita di un atleta può spesso portare a momenti di tristezza, maha scelto di trasformare la sua emozione in un tributo pubblico.