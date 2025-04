Calciomercato.it - Frattesi, attaccante ombra con la valigia: la Juve non è sola

Davideancora al centro dei rumours di mercato, permanenza non scontata all’Inter: l’interesse dei bianconeri e di altri club39 presenze in questa stagione, di cui soltanto un terzo da titolare. Ma quando mette piede in campo, Davidesa farsi valere, eccome, confermando notevoli doti da stoccatore. Il centrocampista ha siglato un gol fondamentale contro il Bayern, per regalare la vittoria ai nerazzurri nell’andata dei quarti di Champions, dimostrando ancora una volta cosa è capace di fare.decisivo e con lae non solo, ci pensano ancora – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Pochi giorni fa, un altro timbro importante, quello in campionato contro l’Udinese. Siamo a 6 gol e 2 assist in questa annata, niente male visto il minutaggio non elevato.