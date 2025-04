Frattesi a Inter Tv | Non dobbiamo pensare al gol di vantaggio Nella gara del ritorno dovremo essere bravi a soffrire

Frattesi, il centrocampista nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League contro il Bayern MonacoL’Inter vince 2-1 Nella partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Davide Frattesi, il quale ha segnato il gol della vittoria, ha così commentato così ai microfoni di Inter Tv il trionfo nerazzurro in Germania.LE PAROLE DI Frattesi – «Che cosa ho pensato dopo il gol? Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento per una serie di cose. Aiuta la squadra a portare a casa il risultato, che era veramente importante. Stasera dovrò dormire con 3-4 sonniferi. Stare fuori è dispendioso quanto giocare.“Cosa ci siamo detti? Di continuare così che qualche spazio l’avrebbero lasciato. Di continuare a soffrire, è una nostra caratteristica saperlo fare. Internews24.com - Frattesi a Inter Tv: «Non dobbiamo pensare al gol di vantaggio. Nella gara del ritorno dovremo essere bravi a soffrire» Leggi su Internews24.com di Redazione, il centrocampista nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League contro il Bayern MonacoL’vince 2-1partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Davide, il quale ha segnato il gol della vittoria, ha così commentato così ai microfoni diTv il trionfo nerazzurro in Germania.LE PAROLE DI– «Che cosa ho pensato dopo il gol? Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento per una serie di cose. Aiuta la squadra a portare a casa il risultato, che era veramente importante. Stasera dovrò dormire con 3-4 sonniferi. Stare fuori è dispendioso quanto giocare.“Cosa ci siamo detti? Di continuare così che qualche spazio l’avrebbero lasciato. Di continuare a, è una nostra caratteristica saperlo fare.

Frattesi e la commovente dedica in diretta tv dopo Bayern-Inter. Bayern Monaco-Inter 1-2: gol e highlights. Lautaro e Frattesi decidono l'andata dei quarti. FINALE Bayern-Inter 1-2: impresa incredibile dei nerazzurri, decide Frattesi!. Bayern Monaco-Inter 1-2, risultato e highlights della partita di Champions League: decidono i gol di Frattesi e Lautaro Martinez. Bayern Monaco-Inter 1-2: risultato finale e highlights. LIVE - Bayern Monaco-Inter 1-2: Frattesi! Nerazzurri di nuovo avanti!. Ne parlano su altre fonti

Inter, riserve a chi? Frattesi e Carlos Augusto decisivi a Monaco - Quando si dice che l'Inter ha due squadre per giustificare l'obbligo di vincere tutto, almeno in Italia, il mondo nerazzurro tende a ribellarsi. Più per scaramanzia che altro, perché sa bene che la ro ... (msn.com)

Inter, Frattesi è tornato: svelato un importante retroscena personale - Un gol cercato, voluto, atteso. Frattesi ha segnato, con rabbia, la rete che ha permesso all’Inter di sbancare l’Allianz Arena ( 2-1 il finale) nell’andata dei quarti di finale di Champions League. (msn.com)

Frattesi a ITV: "Stasera avrò bisogno dei sonniferi. Giocare tutte queste partite con un gruppo così è più semplice" - È l'uomo del destino Davide Frattesi. Baciato da un angelo custode speciale, il centrocampista dell'Inter entra e si rivela fondamentale per una vittoria che pesa enormemente nel bilancio di una stagi ... (msn.com)