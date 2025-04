Frane la Regione stanzia 13 milioni per mettere in sicurezza una zona di Alimena

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ha finanziato con un 1,3 milioni la stabilizzazione della zona a valle del centro abitato Pasciovalli-Fontanazza nel comune di Alimena, e le opere di riassetto ambientale. Le risorse, già.

