Francofonte 38enne romeno arrestato | deve scontare 11 anni di carcere

arrestato un cittadino romeno, 38enne, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.L’uomo era da tempo ricercato poiché destinatario di una sentenza di condanna ad oltre 11 anni di reclusione, emessa dall’Autorità Giudiziaria romena, per aver commesso diversi reati tra cui rapina, devastazione e traffico di stupefacenti.Il cittadino romeno, proprio per sfuggire alla cattura, si era da tempo rifugiato in Sicilia, cercando di confondersi tra i numerosi braccianti agricoli che popolano le campagne della provincia di Catania e di Siracusa.Gli agenti della Squadra Mobile etnea, al termine di complessi approfondimenti investigativi, sono riusciti a localizzare la zona dove gravitava, ubicata proprio a confine tra i due Capoluoghi.Grazie a mirati servizi di appostamento il 38enne ricercato è stato individuato e bloccato all’interno di un’abitazione vicino Francofonte, in provincia di Siracusa. Dayitalianews.com - Francofonte, 38enne romeno arrestato: deve scontare 11 anni di carcere Leggi su Dayitalianews.com La Polizia di Catania haun cittadino, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.L’uomo era da tempo ricercato poiché destinatario di una sentenza di condanna ad oltre 11di reclusione, emessa dall’Autorità Giudiziaria romena, per aver commesso diversi reati tra cui rapina, devastazione e traffico di stupefacenti.Il cittadino, proprio per sfuggire alla cattura, si era da tempo rifugiato in Sicilia, cercando di confondersi tra i numerosi braccianti agricoli che popolano le campagne della provincia di Catania e di Siracusa.Gli agenti della Squadra Mobile etnea, al termine di complessi approfondimenti investigativi, sono riusciti a localizzare la zona dove gravitava, ubicata proprio a confine tra i due Capoluoghi.Grazie a mirati servizi di appostamento ilricercato è stato individuato e bloccato all’interno di un’abitazione vicino, in provincia di Siracusa.

