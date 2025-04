Franco Colapinto nella bufera per le offese all’Uruguay | “A volte non capisco le stupidate che dico”

nella bufera perché in un podcast ha usato delle parole tutt'altro che amichevoli nei confronti dell'Uruguay. Colapinto dopo le polemiche si è scusato dicendo che stava scherzando. Leggi su Fanpage.it Il pilota di riserva della Alpine è finitoperché in un podcast ha usato delle parole tutt'altro che amichevoli nei confronti dell'Uruguay.dopo le polemiche si è scusato dicendo che stava scherzando.

Franco Colapinto nella bufera per le offese all'Uruguay: "A volte non capisco le stupidate che dico". Nadal mancherà a chi ama il tennis: in 20 anni di carriera ha provato a insegnarci qualcosa. Ne parlano su altre fonti

Il sorprendente rifiuto della Red Bull nei confronti di Franco Colapinto svelato: all’interno del dilemma ad alto rischio dei piloti. - Red Bull’s Shocking Decision: Why Franco Colapinto Was Overlooked in Driver Selection Crisis In un sorprendente colpo di scena, Red Bull ha lasciato fan ed esperti sbalorditi non considerando Franco ... (motociclismo.pt)

F1. Alpine, Gasly rivela: "Spero di vedere presto Colapinto in pista" e su Doohan dice che... - Infatti, a seguirlo con il fiato sul collo è Flavio Briatore. Non solo il consulente del team francese, ma anche Franco Colapinto, fortemente voluto dal manager italiano dopo le prestazioni viste ... (automoto.it)

Livorno, la consigliera offende il sindaco: ‘Testa di...’. Bufera e seduta sospesa - quando la consigliera di Fratelli d’Italia Marcella Amadio avrebbe offeso il sindaco Luca Salvetti apostrofandolo, fuori microfono, con il termine 'testa di c...’. Dopo l'insulto, il sindaco è andato ... (iltelegrafolivorno.it)