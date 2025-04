Francia ed Europa non hanno mai voluto il caos | dazi parla Macron

Macron, ha dichiarato che l'Europa “non ha mai voluto il caos né l'aumento dei dazi”, ma il blocco è pronto a “ritorsioni” e sta lavorando alla sua risposta. parlando a margine della sua visita in Egitto martedì, Macron ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è proteggere tutti i nostri settori economici. e lavorare per far sì che il presidente Trump riconsideri la sua decisione”. Liberoquotidiano.it - "Francia ed Europa non hanno mai voluto il caos": dazi, parla Macron Leggi su Liberoquotidiano.it Il presidente francese, Emmanuel, ha dichiarato che l'“non ha maiilné l'aumento dei”, ma il blocco è pronto a “ritorsioni” e sta lavorando alla sua risposta.ndo a margine della sua visita in Egitto martedì,ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è proteggere tutti i nostri settori economici. e lavorare per far sì che il presidente Trump riconsideri la sua decisione”.

A Parigi i "Volenterosi", Macron: Francia e Regno Unito guideranno la "forza di rassicurazione" - Putin: "Pronti a collaborare con Europa su Ucraina ma Ue incoerente". Francia: parte boicottaggio Coca-Cola, McDonald’s e junk food USA. E in Italia?. Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni». Francia: Le Pen condannata, incognita Eliseo. Dazi, ecco perché l'Italia non vuole tariffe sul bourbon statunitense. Giorgia Meloni pronta a volare da Trump per trattare sui dazi. Ma sulla risposta Ue è scontro Italia-Francia. Ne parlano su altre fonti

Francia, "ecco perché l'establishment europea ha fatto fuori (politicamente) Le Pen. E c'entra anche la bomba atomica..." - "Dietro alla sentenza su Marine Le Pen si cela un gioco molto più grande per la politica francese ed europea che ci riguarda dunque tutti da vicino, molto più da vicino di quanto si possa pensare". Lo ... (affaritaliani.it)

L’affondo di Cacciari: “Europa divisa su tutto, tranne che sul continuare la guerra”. Su La7 - "Dare a un’estone anti-Russia gli esteri Ue è da pazzi. È come se l'Italia avesse messo a capo degli Esteri Cossutta in piena Guerra Fredda" - Video ... (ilfattoquotidiano.it)

La Francia offre all’Europa l’ombrello atomico ma bisogna capire come aprirlo - “Una proposta per rafforzare la deterrenza europea è che la Francia possa schierare ... la situazione oggi non sembra essere cambiata ed è la Russia, nuovamente, l’obiettivo della deterrenza. (msn.com)