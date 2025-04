Francia e Gran Bretagna preparano un intervento a Odessa E Mosca minaccia lo scontro diretto

Francia e Gran Bretagna stanno preparando un intervento a Odessa, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing come riporta Ria Novosti. Zakharova ha ricordato che il 3 e 4 aprile scorsi si è tenuta a Kiev una riunione dei capi di Stato maggiore di Ucraina, Gran Bretagna e Francia. "In sostanza, la discussione verteva sui parametri di un futuro intervento franco-britannico nei porti ucraini del Mar Nero, in particolare a Odessa", sostiene Zakharova secondo la quale il fatto che non sia stata presa alcuna decisione in quell'occasione, abbia irritato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Quotidiano.net - “Francia e Gran Bretagna preparano un intervento a Odessa”. E Mosca minaccia lo scontro diretto Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 - Una notizia che, se confermata, sarebbe un’ulteriore escalation nel confronto tra Russia e Occidente (o almeno una parte di Occidente).stanno preparando un, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing come riporta Ria Novosti. Zakharova ha ricordato che il 3 e 4 aprile scorsi si è tenuta a Kiev una riunione dei capi di Stato maggiore di Ucraina,. "In sostanza, la discussione verteva sui parametri di un futurofranco-britannico nei porti ucraini del Mar Nero, in particolare a", sostiene Zakharova secondo la quale il fatto che non sia stata presa alcuna decisione in quell'occasione, abbia irritato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

