Ilfoglio.it - Francesco Totti è stato in Russia e non è successo niente

in, a Mosca, c’è. Ha fatto quello che doveva fare, qualche incontro, un’intervista in tivù, foto con tifosi e appassionati, ha parlato di calcio, perché per quello erainvitato, èpagato per tutto questo. Ha detto tante cose. Ha parlato di pallone, della sua vita in campo e fuori dal campo, di Roma, di quando èa giocare a Mosca. Ha detto “per me è un grande onore e un grande piacere tornare qui”, come si dice per cortesia a chi ti invita. È pieno di onore e piacere lo sport, lo dicono tutti e a ogni latitudine. Basta essere ospiti, magari con cachet. Sembrava la fine del mondo, la fine della sacralità giallorossa di, ex numero 10, ex capitano, ancora ottavo Re di Roma, o almeno della Roma giallorossa, ancora Pupone, nonostante tutto.