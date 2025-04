Ilfattoquotidiano.it - Francesco Convertini, presidio al tribunale di Torino per il ciclista morto investito: “Servono piste più sicure”

Si sono presentati aldiindossando una maglia con il viso die la scritta “Ciulicchio“, come voleva essere chiamato. A, in occasione di un’udienza per il processo per l’omicidio di, ilda un poliziotto alla guida dell’auto di servizio mentre era in sella alla sua bicicletta il 22 giugno 2022 al rondò Rivella di, si è tenuto undi amici e parenti. Tra loro anche il padre della vittima, 33enne che lavorava come designer e stava per laurearsi in ingegneria, Pasquale: “Non è possibile morire così per unprovvedimenti per rendere leciclabili più. Io non ho parole, non è giusto morire su una pista ciclabile. Da questo processo mi aspetto che sia fatta un po’ di giustizia, non solo per mio figlio, ma anche per i tanti ciclisti morti”.