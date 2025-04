Francesca in crisi per il guanto di sfida contro Chiara ad Amici | “Seconda figura di me*da faccio schifo”

Francesca nella prossima puntata del Serale dovrà affrontare il guanto di sfida contro Chiara, assegnatole dalla maestra Celentano. Dopo averle dato della "ballerina mediocre", l'allieva non è riuscita a dare il meglio di sé in sala prove. Rientrata in casetta è scoppiata in lacrime lamentando dolore ai piedi: "faccio schifo", lo sfogo. Leggi su Fanpage.it nella prossima puntata del Serale dovrà affrontare ildi, assegnatole dalla maestra Celentano. Dopo averle dato della "ballerina mediocre", l'allieva non è riuscita a dare il meglio di sé in sala prove. Rientrata in casetta è scoppiata in lacrime lamentando dolore ai piedi: "schifo", lo sfogo.

