Anteprima24.it - FP CGIL: “Stato di agitazione di tutto il personale all’Ospedale di Sapri”

Tempo di lettura: 2 minutiLa FPSalerno esprime profonda preoccupazione per il paventato rischio di chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale “Immacolata” di, nonostante sia aggregato in forma subordinata all’UOC di Ostetricia di Vallo della Lucania che è già oggetto di deroga ministeriale.Tale rischio rappresenta una minaccia concreta non solo per la salvaguardia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in considerazione della conformazione orogeografica, ma anche per il mantenimento dei livelli occupazionali e dello status di DEA di 1° livello, di cui il Punto Nascita costituisce un pilastro fondamentale. A seguito dell’assemblea FPcoi lavoratori del 25 marzo e dell’assemblea dei Sindaci allargata al comitato di difesa dell’ospedale dell’8 aprile, è emerso con chiarezza che la chiusura del Punto Nascita comporterebbe gravi ripercussioni per le comunità locali, già penalizzate dalla distanza dai principali centri ospedalieri.