Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte: Auteri prova a stimolare l’attacco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina all’Antistadio Imbriani dove ilha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla sfida di domenica a Cerignola. Hanno lavorato a parte Ferrara e Tosca. Il primo sta proseguendo il suo programma di recupero dopo l’infortunio muscolare accusato lo scorso 9 febbraio mentre per il centrale difensivo mancino non dovrebbe essere nulla di grave anche se le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.Metà squadra è inizialmente rimasta a lavorare in palestra mentre gli altri sono stati messi sotto torchio dache hato degli schemi di attacco. Il tecnico ha più volte spronato la squadra a cercare con continuità la porta chiedendo agli esterni di puntare l’uomo creando i presupposti per situazioni pericolose.