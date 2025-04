Sport.quotidiano.net - Fortitudo: tre finali decisive per i playoff, prima sfida a Forlì

Leggi su Sport.quotidiano.net

Treda vincere, per chiudere, nella migliore posizione possibile, in vista dei. Come noto la gara con Rimini del PalaDozza, inizialmente prevista per il 19 aprile, è stata posticipata a Pasquetta. Oggi, dalle 10,30, il via alla vendita dei tagliandi disponibili alStore e sul circuito Vivaticket. Poi ci sarà la trasferta di Livorno, il 27 aprile, ma tutto comincerà domenica, atappa di una Flats Service che non può più sbagliare. In una classifica cortissima, dove la squadra di Attilio Caja, in base ai risultati può oscillare dall’eventuale quarto posto (conti alla mano fattibile, ma quasi difficile da raggiungere se non con una serie di combinazioni favorevoli) a una pericolosa zona play-in. Passare dalle forche caudine dei turni preliminari dove si gioca insecca in casa della squadra meglio classificata potrebbe essere arduo per chiunque.