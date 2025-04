Laspunta.it - Formia, studenti spagnoli ricevuti in Comune

Leggi su Laspunta.it

il Sindaco Gianluca Taddeo ha ricevuto al Palazzo Comunale diuna delegazione spagnola composta da 3 docenti e 7provenienti dall’Instituto de Educación Secundaria “Vadinia” di Cistierna (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus. Insieme all’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli, il primo cittadino ha accolto i ragazzi con grande calore, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, che permettono ai giovani di confrontarsi con culture diverse, abbattendo le barriere linguistiche e rafforzando il senso di appartenenza a un’Europa unita. Il Sindaco Taddeo nel suo interventoL’incontro non è stato solo un gesto formale, ma un’occasione per riflettere sul significato profondo della cittadinanza europea. “Essere cittadini europei non implica soltanto appartenere a un territorio, ma anche condividere valori fondamentali come cooperazione, tolleranza e rispetto reciproco – ha spiegato il sindaco Gianluca Taddeo – Progetti come Erasmus+ offrono ai giovani l’opportunità di vivere questi valori in prima persona, mettendoli in pratica attraverso l’interazione con coetanei provenienti da altri Paesi, esprimendo il convinto sostegno al pieno avvento della cittadinanza europea come passo decisivo per accrescere, nelle nuove generazioni, un istintivo senso di appartenenza che renda progressivamente più saldo il processo di integrazione fondato sui democratici princìpi e valori fondanti dell’Unione”.