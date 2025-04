Forlì multato e tribuna chiusa per discriminazione etnica | squalifiche pesanti

Forlì dopo il match di domenica vinto 3-1, in dieci, col Tuttocuoio. La società è stata multata di 2.200 euro per "avere i propri sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e discriminatorie per motivi di etnia nei confronti dell'assistente all'arbitro – Abibakr Darwish, il guardalinee che si trovava sotto la tribuna – e, nel corso del secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo". Inoltre, sanzione ancor più pesante, nella prossima partita casalinga con la Pistoiese un settore della tribuna sarà chiuso al pubblico locale. Le espressioni offensive sono state segnalate dall'arbitro Stefano Raineri della sezione di Como, dal guardalinee Marco Tonti di Brescia e ovviamente dallo stesso Abibakr Darwish, della sezione di Milano.

