Fondi di Coesione MET Il governo Meloni tradisce ancora il Sud

Fondi di Coesione destinati al Sud per aiutare le imprese del Nord. Appello ai sindaci e a Confindustria: È tempo di prendere una posizione chiara, netta e coraggiosa". "Il Ministro Fitto, ancora una volta, tradisce il Sud. Undici miliardi di euro dei Fondi

Alleanza Verdi Sinistra Calabria: bocciamo senza appello la manovra del governo Meloni. Campi. Circonvallazione ovest. Ne parlano su altre fonti

Tra Pnrr e coesione 25 miliardi: ma il governo userà le riprogrammazioni già avviate - La rimodulazione del Pnrr su cui il governo è al lavoro da settimane entra in pieno nella partita delle potenziali contromisure ai dazi americani. Lo ... (msn.com)

Dazi, Meloni rassicura le imprese: 25 miliardi dai fondi europei - Tre come le riunioni in fila nella Sala verde di Palazzo Chigi - industria, pmi, agricoltori - per cercare di aprire un ombrello contro i dazi americani. Venticinque, come i miliardi che il ... (ilgazzettino.it)

Fondi Ue per la coesione? Un bancomat per le emergenze di von der Leyen - La Commissione europea ha presentato una proposta per mettere la politica della coesione al servizio delle nuove priorità di von der Leyen. (startmag.it)