Ilgiorno.it - Fondi Cri spogliati. L’ex presidente deve 243mila €

Per la Procura di Como, l’ipotesi di peculato nei confronti deldella Croce Rossa di Como Matteo Fois, ruotava attorno a 100mila euro. Ma ora la Guardia di finanza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como, nel quantificare il danno erariale, contesta una cifra ben più alta: 260mila euro, di cuiper Fois e 17mila per il dirigente amministrativo. Conclusione delle indagini delegate dalla Corte dei Conti. Fois, 49 anni, che ricopriva il ruolo di legale rappresentante dei Comitati locali di Lipomo e Como, ha deciso di andare a processo dibattimentale per difendersi dall’accusa di peculato. I giudici milanesi contestano un danno anche aldirigente amministrativo Riccardo Belotti, 53 anni di Como, coinvolto nel penale per un solo episodio, per il quale a febbraio aveva patteggiato un anno e mezzo di reclusione.