Lanazione.it - Fondazione Veronesi, torna la colomba classica di Niko Romito per la ricerca

Arezzo, 9 aprile 2025 – Anche quest’anno sarà possibile sostenere lascientifica d’eccellenza diUmbertoETS, nel campo dell’oncologia pediatrica, grazie all’acquisto di unada 1 kg, prodotta dal Laboratorioche è disponibile anche presso il negozio VOGA di Arezzo fino a sabato 19 aprile. Grazie al rinnovato impegno della Delegazione aretina, guidata da Laura Carlini, e dei proprietari della boutique Maddalena Pelucchini e Nicola Fani, con una donazione di 50,00 euro sarà possibile dare il proprio contributo allasui tumori che colpiscono i bambini. Il tipico dolce pasquale è confezionato in un’esclusiva borsa di seta 100% realizzata e donata dal brand For Restless Sleepers e arricchito da un ciondolo in ottone galvanica argento invecchiato a forma di melagrana.