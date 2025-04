Foiano della Chiana lancia l' app MyFoianoDellaChiana

Foiano della Chiana lancia la nuova applicazione mobile "MyFoianodellaChiana", un nuovo strumento digitale pensato per avvicinare l'amministrazione comunale ai cittadini e ai visitatori, offrendo servizi e informazioni in modo semplice e immediato. L'Assessore all'Innovazione Tecnologica, Elena Bigliazzi, ha dichiarato: "Con 'MyFoianodellaChiana' compiamo un ulteriore passo verso una Foiano più digitale, accessibile ed efficiente, senza lasciare indietro nessuno. L'app permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili, accedere ai servizi comunali ed effettuare pagamenti online direttamente dal proprio smartphone. Questo nuovo strumento, prosegue Elena Bigliazzi, si affianca ai canali di comunicazione già attivi su Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e va ad affiancare il sito comunale, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini.

