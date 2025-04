Anteprima24.it - Foglianise festeggia il suo nonnino “Mimì”: 100 anni di storia e amore

Tempo di lettura: 2 minutiUn pomeriggio di festa, ma anche di emozione e gratitudine. A, il tempo si è fermato per rendere omaggio a un uomo che ha attraversato un intero secolo. Domenico Boscaino, per tutti “”, ha compiuto 100, e l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco GiovMastrocinque ha voluto celebrare il traguardo con la consegna di una copia del suo atto di nascita, datato 1925.Di seguito le parole del primo cittadino: “Ieri pomeriggio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di, ho avuto il grande onore e la profonda emozione dire un traguardo straordinario: i 100del nostro caro concittadino Domenico Boscaino, per tutti.Un uomo garbato, di grande umanità, che nel corso della sua vita ha saputo distinguersi come stimato professionista e come esempio di rettitudine, laboriosità e valori autentici.