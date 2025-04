Primacampania.it - Florovivaismo, stop al Conai sui vasi: Coldiretti Campania esulta

NAPOLI –al Contributo Ambientale(Cac) per idel: un risultato storico per la filiera produttiva campana, che accoglie con soddisfazione l’esenzione ottenuta grazie all’azione congiunta die Filiera Italia. Inon saranno più considerati imballaggi ma strumenti di produzione, e quindi non soggetti al tributo ambientale.L’esenzione, estesa a tutti idaindipendentemente dallo spessore, è stata confermata in una comunicazione ufficiale inviata dae Filiera Italia. Un passaggio reso possibile anche grazie al nuovo Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi, che accoglie la proposta italiana di classificare icome beni strumentali alla coltivazione.A confermarlo è Raffaele Mignano, presidente della Consultadi: “Una vittoria per le imprese, che potranno continuare a investire in qualità, innovazione e sostenibilità senza ulteriori oneri ingiustificati.