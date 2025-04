Flop biglietti per il Mondiale per Club | la FIFA propone agevolazioni ma sono tranelli per i tifosi

Mondiale per Club è stata un buco nell'acqua. Così, la FIFA si è inventata dei pacchetti-offerta: chi acquisterà tagliandi per l'evento, avrà agevolazioni uniche per le partite dei Mondiali 2026. Ma dietro si nasconde un inganno. Leggi su Fanpage.it La prevendita dei tagliandi per il prossimoperè stata un buco nell'acqua. Così, lasi è inventata dei pacchetti-offerta: chi acquisterà tagliandi per l'evento, avràuniche per le partite dei Mondiali 2026. Ma dietro si nasconde un inganno.

