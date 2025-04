Oasport.it - Flavio Cobolli saluta Montecarlo, Fils si prende gli ottavi

Si conclude al secondo turno il Masters 1000 diper. L’italiano conclude il suo cammino nel Principato contro il francese Arthur, che lo sconfigge per 6-2 6-4 in un’ora e 9 minuti, guadagnandosi così il diritto di avere comunque una sfida di lusso al terzo turno: Gael Mon, in un autentico scontro generazionale, o il russo Andrey Rublev.Il primo set comincia male per, che subisce quasi all’istante il break che poiva a confermare abbastanza rapidamente. L’italiano si riesce a procurare una chance di rientrare sul 2-1 a favore del francese, ma dopo questo game un po’ lottato in campo sembra esserci solo il numero 1 transalpino, che scappa via fino al 5-1 15-40, prima che l’azzurro abbia un sussulto (anche di gioco) e riesca a portare a casa il game.