Fitto difende il riarmo e risponde alla piazza M5s | Investire nella difesa è sviluppo non vuol dire guerra

Fitto, le ha viste le immagini della piazza di Roma? Sabato scorso oltre 100mila cittadini hanno manifestato per dire basta soldi alle armi. Cosa risponde lei a quei cittadini? Che futuro offrite se la revisione della politica di coesione che proponete non offre garanzie alle regioni più fragili, non rafforza il pilastro sociale, non argina la fuga di giovani dai territori più deboli? Lo dico con chiarezza: no ai fondi di coesione per la spesa militare. difendere l’Europa significa difenderne l’anima: giustizia sociale, sviluppo sostenibile, pace, questo siamo chiamati a fare”, con queste parole Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, si è rivolta al vicepresidente della Commissione Ue alla Coesione Raffaele Fitto durante la sua audizione di oggi al Parlamento europeonella replica Fitto ha difeso gli investimenti nella difesa che, ha detto, sono “una possibilità di sviluppo, perché danno anche la possibilità di poter creare le condizioni in un’industria fondamentale per il futuro. Ilfattoquotidiano.it - Fitto difende il riarmo e risponde alla piazza M5s: “Investire nella difesa è sviluppo, non vuol dire guerra” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Commissario, le ha viste le immagini delladi Roma? Sabato scorso oltre 100mila cittadini hanno manifestato perbasta soldi alle armi. Cosalei a quei cittadini? Che futuro offrite se la revisione della politica di coesione che proponete non offre garanzie alle regioni più fragili, non rafforza il pilastro sociale, non argina la fuga di giovani dai territori più deboli? Lo dico con chiarezza: no ai fondi di coesione per la spesa militare.re l’Europa significarne l’anima: giustizia sociale,sostenibile, pace, questo siamo chiamati a fare”, con queste parole Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, si è rivolta al vicepresidente della Commissione UeCoesione Raffaeledurante la sua audizione di oggi al Parlamento europeoreplicaha difeso gli investimentiche, ha detto, sono “una possibilità di, perché danno anche la possibilità di poter creare le condizioni in un’industria fondamentale per il futuro.

