Fissata la data per l' elezione del presidente della Provincia

presidente facente funzioni della Provincia di Caserta, Marcello De Rosa, ha indetto le elezioni per l'elezione del nuovo presidente dell'Ente. Le consultazioni si terranno il prossimo 27 giugno, dopo che si terranno le elezioni amministrative a Pignataro Maggiore e Lusciano, previste il. Casertanews.it - Fissata la data per l'elezione del presidente della Provincia Leggi su Casertanews.it Ilfacente funzionidi Caserta, Marcello De Rosa, ha indetto le elezioni per l'del nuovodell'Ente. Le consultazioni si terranno il prossimo 27 giugno, dopo che si terranno le elezioni amministrative a Pignataro Maggiore e Lusciano, previste il.

