Firmato l' accordo quadro per lo sviluppo di un progetto agricolo sostenibile nella Repubblica del Senegal

progetto agricolo sostenibile nel paese africano. L'accordo è stato Firmato dall'Amministratore Delegato di BFI, Federico Vecchioni, dal sindaco della Municipalità di Kaour, Seckou Ndiaye, alla presenza dell'Ambasciatrice d'Italia in Senegal, Caterina Bertolini e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e dell'Allevamento della Repubblica della Repubblica del Senegal, Mabouba Diagne. La firma fa seguito all'accordo strategico con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e dell'Allevamento della Repubblica del Senegal – Mabouba Diagne – siglato lo scorso 17 gennaio che ha l'obiettivo di sviluppare un innovativo progetto agricolo sostenibile in diverse aree del paese africano. Liberoquotidiano.it - Firmato l'accordo quadro per lo sviluppo di un progetto agricolo sostenibile nella Repubblica del Senegal Leggi su Liberoquotidiano.it BF International Best Fields Best Food Limited (BFI) – società ad alto contenuto tecnologico che fa capo a BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano – annuncia la firma di un Memorandum of Understanding con la Municipalità di Kaour, con l'obiettivo di sviluppare un innovativonel paese africano. L'è statodall'Amministratore Delegato di BFI, Federico Vecchioni, dal sindaco della Municipalità di Kaour, Seckou Ndiaye, alla presenza dell'Ambasciatrice d'Italia in, Caterina Bertolini e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e dell'Allevamento delladelladel, Mabouba Diagne. La firma fa seguito all'strategico con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e dell'Allevamento delladel– Mabouba Diagne – siglato lo scorso 17 gennaio che ha l'obiettivo di sviluppare un innovativoin diverse aree del paese africano.

