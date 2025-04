Firmato in Prefettura il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana nella Provincia

della riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha approvato il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza per la prevenzione del littering su tratti di strade Provinciali presentato dalla Provincia di Bergamo. E’ stato altresì Firmato con la predetta Amministrazione locale il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. Il Documento ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, in particolare l’abbandono dei rifiuti sulle strade Provinciali.Tra gli indirizzi del protocollo non manca quello di promuovere l’impiego coordinato delle Forze di Polizia statali e della Polizia Provinciale, attraverso l’adozione di strategie volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano. Bergamonews.it - Firmato in Prefettura il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana nella Provincia Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Oggi, mercoledì 9 aprile, il Prefetto di Bergamo Luca Rotondi nel corsoriunione del Comitatole per l’ordine e lapubblica, ha approvato il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza per la prevenzione del littering su tratti di stradeli presentato dalladi Bergamo. E’ stato altresìcon la predetta Amministrazione locale ilper. Il Documento ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, in particolare l’abbandono dei rifiuti sulle stradeli.Tra gli indirizzi del protocollo non manca quello di promuovere l’impiego coordinato delle Forze di Polizia statali ePoliziale, attraverso l’adozione di strategie volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano.

Firmato in Prefettura il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana nella Provincia. Patto per la Sicurezza urbana a Vicenza. Prefettura e Comune sottoscrivono il «Patto per l’attuazione della sicurezza urbana». La Spezia: Patto per l'attuazione della sicurezza urbana. Comune e Prefettura insieme per prevenire e contrastare la criminalità. Teramo, firmato in prefettura il protocollo d’intesa sulla sicurezza urbana. Siglato il patto sicurezza fra Comune e Prefettura. Il ministro: "Territorio che merita attenzione". Ne parlano su altre fonti

Prefettura e Comune. Patto per la sicurezza con 7 nuove telecamere - Il Patto (approvato dal Ministero dell’Interno) è stato firmato dal Prefetto ... Per monitorare lo stato di attuazione del Patto, è prevista una cabina di regia in Prefettura, con i ... (lanazione.it)

La Spezia: Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. Comune e Prefettura insieme per prevenire e contrastare la criminalità - Il Patto, dopo essere stato approvato dal Ministero dell’Interno, è stato firmato dal Prefetto della ... Per monitorare lo stato di attuazione del Patto, è prevista una Cabina di Regia presso la ... (lamilano.it)

Prefettura e vigilanza privata, un patto per la sicurezza - FIRENZE - E' stato firmato oggi in Prefettura il protocollo che coinvolge nella sicurezza della città e dei cittadini anche gli istituti di vigilanza privata. Sono dieci gli istituti firmatari ... (nove.firenze.it)