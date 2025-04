Lanazione.it - Firenze, Ugo De Vita racconta Ustica a Palazzo Vecchio

Leggi su Lanazione.it

, 9 aprile 2025 - La città di, nella sontuosa cornice della Sala d’Arme in, ospiterà sabato 12 aprile un grande evento di “impegno civile”. Nella città, che prima nel mondo, nel 1786 abolì la pena di morte. sarà proposta: “Un’altra storia”. Ugo De, con il sostegno di Sara Funaro, da una idea discussa, già nel dicembre scorso con il consigliere Luca Milani, “racconterà” la strage di, ad oggi senza colpevoli. Il 27 giugno 1980, sappiamo che, nei cieli del basso Tirreno, vi fu una “guerra” e che un DC 9 Itavia fu abbattuto da un missile. Ottantuno le vittime, tra equipaggio e passeggeri.è storia di omissioni, depistaggi, silenzi, ma anche di magistrati che cercarono la verità come Rosario Priore, e di giornalisti che non lasciarono di porre domande.