Firenze, Mouth Water sbarca al Viper tra elettronica e synthpop

, 9 aprile 2025 - Un sound votato all'contemporanea e una vita sospesa tra l'Italia e l'America. E poi, decine di migliaia di ascolti mensili su Spotify, la partecipazione all’ultimo Primavera Sound e un nuovo album in arrivo. Produttore e polistrumentista,sbarcherà sabato 17 maggio alTheatre dicon un live a metà tra un concerto e un Dj set, come nel suo stile. I biglietti (posto unico 14 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su https://dice.fm e sulla app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple. Le produzioni dimescolano sonorità house e atmosfere synth pop anni ’80 in un linguaggio musicale raffinato e coinvolgente. È il caso del magnetico singolo Blackout, definito da MusicTech come una delle sue tracce più ipnotiche.